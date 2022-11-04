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Кабмин согласовал проект єДокумента про образование: когда заработает

Фото: Кабмин согласовал проект электронного документа про образование(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Кабмин согласовал предложение Министерства образования и науки и Министерства цифровой трансформации по реализации єДокумента про образование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram постоянного представителя правительства в Верховной раде Тарас Мельничука.

Цифровые документы об образовании должны заработать в течение двух лет. Также правительством утвержден порядок реализации экспериментального проекта и определены участники указанного эксперимента, а также их задачи во время его проведения.

Обновлено (16:39)

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в "Дії" появятся дипломы об образовании и школьные аттестаты. Документы в смартфоне вместо бумажных можно будет использовать при трудоустройстве, поступлении в университет или оформлении в службе занятости.

"Восстановить документы об образовании - довольно сложный бюрократический процесс. Поэтому их цифровизация – это не только об удобстве, но и об упрощении жизни для тысяч украинцев", - отметил министр.

Ранее мы писали, что министерство цифровой трансформации запускает бета-тестирование программы доступного кредитования "єОселя" в приложении "Дія".

Также сообщалось, что в Украине появилось мобильное приложение "єПВО", с помощью которого можно сообщить о перемещении вражеских воздушных целей.

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