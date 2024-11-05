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Кабмин уволил заместителя министра обороны

Вторник 05 ноября 2024 13:51
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Кабмин уволил заместителя министра обороны Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров уволил заместителя главы Министерства обороны Украины Юрия Джигара. Он возглавлял должность более года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

По словам Мельничука, во время заседания правительства были уволены:

  • Горовца Евгения Николаевича с должности первого заместителя Министра юстиции Украины;
  • Джигира Юрия Анатольевича с должности заместителя Министра обороны Украины;
  • Трофименко Владимира Михайловича с должности заместителя Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Юрий Джигар

В период с 2001 по 2018 год Джигир работал над разработкой и экспертной поддержкой реформ в сфере государственных финансов.

В течение 2015-2018 годов он занимал должность внештатного советника министра финансов Украины, а также в 2016-2018 годах был внештатным советником исполняющего обязанности министра здравоохранения.

26 июля 2018 года Джигиру назначили на должность заместителя министра финансов. В течение последующих лет он также консультировал Всемирный банк по финансовым аспектам реформ в сфере здравоохранения.

27 сентября 2023 года Кабмин назначил Джигара на должность заместителя главы Минобороны.

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