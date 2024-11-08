Кабмин согласовал глав Волынской и Закарпатской ОВА

По данным Мельничука, Кабмин согласовал назначение:

Рудницкого Ивана Львовича председателем Волынской облгосадминистрации;

Белецкого Мирослава Золтановича главой Закарпатской областной государственной администрации.

Что известно об изменениях глав ова

Отметим, что главой Волынской областной государственной администрации к этому был назначен Юрий Погуляйко. Он занимал должность от 2 декабря 2019 года.

Отметим, что сегодня Кабмином было согласовано его увольнение с должности председателя Волынской ОГА.

А главой Закарпатской областной государственной администрации раньше был Виктор Никита, который после увольнения из Закарпатской ОВ перешел работать в Офис президента Украины. Он занимал должность с декабря 2021 года.

Что известно о новых руководителях

Известно, что Иван Рудницкий родился в январе 1978 года в Дрогобыче Львовской области.

В 2014-2015 годах занимал должность заместителя начальника Управления СБУ в Закарпатской области, возглавлял Главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

С 2015 по 2018 год работал на аналогичной должности в Управлении СБУ Львовской области.

С июля 2022 руководил управлением СБУ в Полтавской области. До этого Иван Рудницкий работал в управлении СБУ Закарпатской области, которое возглавлял с 1 июля 2019 года.

С мая 2024 был руководителем управления СБУ в Волынской области.

Мирослав Билецкий родился в январе 1976 года в селе Рокосово Хустского района. Окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "Экономика предприятия", квалификация – инженер-механик.

Являлся кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины IX созыва на внеочередных выборах 2019 года от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" за №16 в партийном списке.

Избран депутатом Закарпатского областного совета VIII созыва от Закарпатской областной организации политической партии "Родное Закарпатье". Также был депутатом двух предыдущих созывов.