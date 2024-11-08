Кабмин согласовал глав Волынской и Закарпатской ОВА

Кабинет министров согласовал новых глав Волынской и Закарпатской областной военной администрации. Должности получили Иван Рудницкий и Мирослав Белецкий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.
По данным Мельничука, Кабмин согласовал назначение:
Отметим, что главой Волынской областной государственной администрации к этому был назначен Юрий Погуляйко. Он занимал должность от 2 декабря 2019 года.
Отметим, что сегодня Кабмином было согласовано его увольнение с должности председателя Волынской ОГА.
А главой Закарпатской областной государственной администрации раньше был Виктор Никита, который после увольнения из Закарпатской ОВ перешел работать в Офис президента Украины. Он занимал должность с декабря 2021 года.
Известно, что Иван Рудницкий родился в январе 1978 года в Дрогобыче Львовской области.
В 2014-2015 годах занимал должность заместителя начальника Управления СБУ в Закарпатской области, возглавлял Главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
С 2015 по 2018 год работал на аналогичной должности в Управлении СБУ Львовской области.
С июля 2022 руководил управлением СБУ в Полтавской области. До этого Иван Рудницкий работал в управлении СБУ Закарпатской области, которое возглавлял с 1 июля 2019 года.
С мая 2024 был руководителем управления СБУ в Волынской области.
Мирослав Билецкий родился в январе 1976 года в селе Рокосово Хустского района. Окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "Экономика предприятия", квалификация – инженер-механик.
Являлся кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины IX созыва на внеочередных выборах 2019 года от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" за №16 в партийном списке.
Избран депутатом Закарпатского областного совета VIII созыва от Закарпатской областной организации политической партии "Родное Закарпатье". Также был депутатом двух предыдущих созывов.
Заметим, что на днях Кабмин уволил замминистра обороны.
А в начале месяца мы сообщали, что Кабмин назначил нового образовательного омбудсмена.
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