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Уряд планує створити українську електронну бібліотеку

Новини » Суспільство    26.10.2019 - 16:30
Уряд планує створити українську електронну бібліотеку
Фото: Володимир Бородянський (facebook.com/borodyanskiy)

Міністр культури заявив, що українські бібліотеки повинні трансформуватися

Український культурний фонд і Міністерство цифрової трансформації планують спільну роботу над створенням електронної бібліотеки. Про це заявив міністр культури Володимир Бородянський, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Про це він сказав, коментуючи популяризацію читання, яку назвав одним із завдань свого відомства.

"Для того, щоб люди більше читали, у них повинна бути звичка читати. Звичка читати формується в школі, в сім'ї, в дитинстві. Тому частина наших дій, зусиль і коштів буде разом з Міністерством освіти спрямована на те, щоб така звичка з'являлася в школі. Це перше. І друге - це наявність контенту, тобто наявність цікавих книг", - говорить Бородянський.

Він додав, що для забезпечення наявності уряд розглядає варіант електронних книг, щоб створити "мінімальний бар'єр" для доступу до літератури.

"Зараз ми працюємо. Український культурний фонд разом, зараз вже приєднається Міністерство цифрової трансформації щодо створення української електронної бібліотеки. Для того, щоб у кожній школі, у кожному місті, де є інтернет або де він буде найближчим часом, була можливість дитині дістатися до книги.... Доступ ми забезпечимо, наприклад, електронним способом", - заявив міністр.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС більшість дорослих жителів України (60%) протягом останнього року не прочитали жодної книги (електронній або друкованій) і не відвідували ні бібліотеки, ні книжковий магазин.

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