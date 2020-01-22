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Мін’юст удосконалить систему розподілу та переведення засуджених

Новини » Політика     22.01.2020 - 17:48
Мін’юст удосконалить систему розподілу та переведення засуджених
Фото: Віталій Василик (facebook.com)

У міністерстві планують зробити систему розміщення засуджених максимально прозорою

Міністерство юстиції удосконалить систему розподілу, направлення та переведення засуджених. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Так, заступник міністра юстиції Віталій Василик повідомив, що потрібно створити прозорий та ефективний механізм внутрішніх пенітенціарних інспекцій.

"Наступне завдання, яке має бути виконано на доручення міністра юстиції найближчим часом - удосконалення існуючої системи розподілу, направлення та переведення засуджених. Сьогодні цей механізм містить велику корупційну складову. Ми повинні зробити систему розміщення засуджених максимально прозорою та ефективною. У нас вже є напрацювання, і найближчим часом повинні з’явитися правові інституційні механізми та нормативна база, яка врегулює це питання", - сказав урядовець.

Нагадаємо, Міністерство юстиції розробляє законопроект про розширення підстав для умовно-дострокового звільнення громадян.

Як писало РБК-Україна, Офіс генерального прокурора України звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією законодавчо врегулювати питання надання медичної допомоги особам, які оголошують про голодування у місцях позбавлення волі.

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