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Електронне правосуддя в Україні: Рада передбачила поетапне введення

Новость на русском → Україна, Вівторок 27 квітня 2021 17:29
Електронне правосуддя в Україні: Рада передбачила поетапне введення Фото: Рада передбачила поетапне введення е-правосуддя (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні передбачили поетапне введення електронного правосуддя. Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект №3985 про поетапне запуск Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЕСІТС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосував 261 нардеп.

Очікувалося, що система почне працювати відразу в комплексі з усіма модулями, і процеси будуть відбуватися централізовано. Однак до теперішнього часу ЕСІТС так і не запрацювала, попри спроби її ввести на початку 2019 року.

"На заваді став ряд факторів, одним з ключових з яких була неготовність всього обсягу модулів (підсистем) ЕСІТС до повноцінного, стабільного функціонування", - зазначено в пояснювальній записці.

Прийнятий Радою закон визначає, що запуск ЕСІТС буде поетапним.

Окремі підсистеми (модулі) ЕСІТС починають функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля).

Крім того, про початок запуску Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи у складі всіх необхідних для її повного функціонування підсистем ВРП також публікує оголошення у "Голосі України" на веб-порталі судової влади.

"Суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи в паперовій або електронній формі в порядку, визначеному положенням про ЕСІТС і/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)", - говорить закон.

Нагадаємо, в першому читанні закон ВРУ схвалила в середині грудня минулого року.

Як писало РБК-Україна, Рада з питань судової реформи пропонувала запровадити в Україні систему електронного правосуддя ще в 2015 році.

Крім того, в Україні незабаром може запрацювати "суд у смартфоні". Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту прийняти відповідний законопроект №5246 президента Володимира Зеленського.

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