Кабмін підтримав передислокацію ракетного дивізіону з Маріуполя

Уряд розширює бойові можливості в загальній системі ППО

Кабинет министров Украины поддержал передислокацию отдельного зенитного ракетного дивизиона (воинская часть А1659) из Мариуполя Донецкой области. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании правительство согласилось с предложением Министерства обороны относительно по передислокации воинской части А1659 (входит в 156-й зенитный ракетный Донецкий полк) из Мариуполя в Золотоношу Черкасской области; зенитного ракетного дивизиона воинской части А2800 из поселка Радостное в село Нерубайское Беляевского района Одесской области; воинской части АЗ737 из Мукачево в село Павшино Мукачевского района Закарпатской области и т. д.

В правительстве отметили, что передислокация соединений Военно-воздушных сил расширит боевые возможности в общей системе противовоздушной обороны Украины.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, по итогам военного положения, которое в течение месяца действовало в Украине, президент Петр Порошенко заявил о серьезном усилении воздушной обороны.

Отметим, в феврале прошли успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов.