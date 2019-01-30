Кабмін підтримав річну програму під егідою комісії Україна-НАТО

Програма визначає цілі та заходи в рамках співпраці з НАТО

Кабинет министров поддержал годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2019 год. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, документ разработан на основе заинтересованных органов власти Украины, Министерства иностранных дел совместно с Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабинета министров.

Годовая программа определяет цели, которые планируется достичь до конца 2020 года, и приоритетные задачи на текущий год. Составляющими программы являются мероприятия на 2019 год с перечнем действующих законодательных и нормативно-правовых актов, показателей эффективности / индикаторов выполнения положений программы и ориентировочный план мероприятий в рамках комиссии Украина-НАТО.

Фото: проект указа президента

Напомним, накануне президент Петр Порошенко заявил, что Украина подаст заявку на вступление в Европейский союз в 2024 году. Также до этого времени запланировано подписания Плана действий по членству в НАТО.

Ранее также сообщалось, что НАТО продолжит давление на РФ в вопросе восстановления суверенитета Украины.