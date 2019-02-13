Кабмін подав до Ради звіт уряду за 2018

Згідно з регламентом, Рада має розглянути звіт про діяльність Кабміну

Кабинет министров Украины утвердил и подал Верховной раде отчет о выполнении программы правительства за 2018 год. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, сегодня Кабинет министров утвердил отчет правительства о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабмина в 2018 году с целью его дальнейшей подачи для рассмотрения Верховной радой.

Отметим, проект отчета был рассмотрен на заседании Стратегического комитета 31 января и доработан по результатам предложений министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Фото: отчет Кабмина

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман на инвестиционной конференции Dragon Capital заявил, что приоритетом правительства является рост экономики на 5 и более процентов. Этот год, по его словам, станет знаковым и с учетом введения изменений в судебной системе.

До этого он отметил, что уровень средней зарплаты в 2019 году превысит 10,5 тыс. гривен. При этом подчеркнул, что не исключает еще более высокий уровень средней зарплаты, если удастся ускорить рост экономики.