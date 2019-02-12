Гройсман назвав головний пріоритет уряду

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач, РБК-Україна)

Голова уряду прагне до зростання економіки України темпами, які демонструють країни, що розвиваються

Пріоритетом уряду України є зростання економіки на 5 і більше відсотків. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час інвестиційної конференції в Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Гройсман наголосив, що ключовий шлях досягнення мети - проведення структурних реформ, які вже започатковані в медицині, освіті, децентралізації, створення ділового клімату. Цей рік, за словами прем’єр-міністра, стане знаковим і з огляду на запровадження змін у судовій системі.

"Цей рік стане не тільки роком (передвиборчих, - ред.) загроз, а й роком можливостей. Ми увійшли в нього з новою програмою з МВФ, ухваленим бюджетом. Ми переходимо на середньострокове бюджетне планування, розпочали реформу фіскальної служби, митної службы", - розповів він. Гройсман.

Він нагадав, що економіка має відновлюватися і зростати. "На уряд покладені великі завдання. Ми ставимо пріоритетом зростання економіки на 5 і більше відсотків", - сказав Гройсман.

Як повідомляло РБК-Україна, за оцінками Національного банку, за 2018 рік українська економіка зросла максимально за сім років - на 3,3%.

Нагадаємо, МВФ прогнозує, що економічна активність в країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються, знизиться до 4,5% в 2019 році, а потім підвищиться до 4,9% у 2020 році.