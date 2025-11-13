ua en ru
Кабмин планирует повышение пенсий. На сколько вырастут выплаты в 2026 году

Украина, Четверг 13 ноября 2025 06:00
Кабмин планирует повышение пенсий. На сколько вырастут выплаты в 2026 году Фото: Пенсионерка смотрит в окно (Getty Images)
Автор: Татьяна Короленко

В следующем году Кабмин предлагает повысить минимальную пенсию и провести индексацию выплат. Но даже после роста, средняя пенсия в Украине останется одной из самых низких в Европе.

На сколько вырастет пенсия в 2026 году и хватит ли этого роста, чтобы покрыть инфляцию - в материале РБК-Украина.

Какая средняя пенсия в Украине

По состоянию на октябрь 2025 года общее количество пенсионеров в Украине составляет 10,2 млн человек, из них 2,8 млн - работающих. Статистика Пенсионного фонда Украины свидетельствует, что средний размер пенсии составляет почти 6,5 тысяч гривен, а у работающих пенсионеров - чуть больше 7 тысяч гривен.

На первый взгляд, эти цифры выглядят приемлемо на фоне официального прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц - 2 361 гривна, но средний размер пенсии не достигает фактического прожиточного минимума, который в июне составлял 7 091 гривну.

Это означает, что более половины пенсионеров, которые получают менее 5 тысяч гривен, фактически живут значительно ниже реального прожиточного минимума. Пенсию более 10 тысяч гривен в Украине получают лишь 15% пенсионеров, от 5 до 10 тысяч гривен - почти 30%, свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

Самые высокие пенсии зафиксированы в Киеве - 8 848 гривен, что на 37% выше среднего показателя по стране. Самые низкие - на западе: Тернопольская область - 4 997 гривен, Черновицкая - 5 173 гривен, Закарпатская - 5 233 гривен.

Какие пенсии в Украине по сравнению с Европой

Размер средней пенсии в Украине, который составляет примерно 133 евро, является одним из самых низких показателей в Европе, свидетельствуют данные ресурса "Опендатабот".

Для сравнения, пенсионеры в Албании получают около 160 евро, в Румынии и Болгарии - от 450 до 550 евро, в Польше и Чехии - от 800 до 900 евро.

Одной из причин такого дисбаланса являются недостаточные поступления в Пенсионный фонд из-за высокого уровня теневой экономики - около 40%. Ежегодно Украина недополучает около 1 трлн гривен налоговых поступлений, из которых более 350 млрд - это не уплаченные взносы в фонд оплаты труда, объясняет Олег Пендзин, экономист, руководитель Экономического дискуссионного клуба.

"Когда формально человек получает минималку 8 тысяч гривен, при том, что фактически на руки он получает 30-40 тысяч гривен. То есть, у него идет страховой стаж, он будет иметь потом право на получение пенсии, но эта пенсия будет минимальная", - отметил экономист.

Сумма уплаты единого социального взноса (ЕСВ) это - еще одна проблема, считает Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины.

В Украине ЕСВ платят все, но только с доходов до 100 тысяч гривен в месяц. То есть даже если человек зарабатывает миллионы, он платит взносы только с этой суммы. Как следствие, система остается неравной и несправедливой, объясняет эксперт.

Как изменится минимальная пенсия в 2026 году

В проекте государственного бюджета Украины 2026 года на пенсии запланировано выделить 1 027 млрд гривен, что больше на 123 млрд гривен по сравнению с 2025 годом. Это около 19% всех расходов госбюджета - самая большая социальная статья расходов.

Минимальная пенсия в следующем году вырастет на 234 гривны - с 2 361 до 2 595 гривен или 9%. Для сравнения, в 2022 году пенсии подняли на 14%, в 2023-м - почти на 20%, в 2024 - только на 8%, в 2025 - на 11,5%.

Если парламент примет бюджет на следующий год в текущей редакции, то минимальная пенсия должна вырасти уже с 1 января 2026 года или с даты, прописанной в законе.

Каким образом будут индексированы пенсии

В 2026 году правительство планирует провести индексацию пенсионных выплат с 1 марта. Размер индексации каждый год разный, его определяет Кабинет министров. В 2025 году размер индексации составил 11,5%.

Индексация пенсий осуществляется в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" за счет средств Пенсионного фонда, объясняет Олег Пендзин.

В государственном бюджете предусматриваются только выплаты для отдельных категорий пенсионеров, которые получают обеспечение из бюджета - это, в частности, военные, судьи, прокуроры и государственные служащие.

Пенсии по возрасту финансируются из взносов, которые ежемесячно платят работающие граждане в виде единого социального взноса. Именно эти поступления формируют основной источник выплат пенсионерам.

По закону, индексация пенсий должна происходить по формуле: 50% роста средней заработной платы плюс 50% уровня инфляции.

Чтобы определить, каким будет размер индексации в 2026 году, необходимо дождаться официальных данных по инфляции и средней зарплате за 2025 год. Эти показатели обнародуются в конце января следующего года, а индексация традиционно проводится с 1 марта, после расчетов Пенсионного фонда, объясняет Пендзин.

Экономист также отметил, что окончательный размер повышения будет зависеть не только от формулы, но и от наличия средств в Пенсионном фонде. Если денег не будет хватать, правительство может принять отдельные постановления, как это уже случалось в 2023 году, когда во время военного положения индексацию ограничили.

Индексация пенсий должна учитывать и рост зарплат, и уровень инфляции. По состоянию на октябрь, инфляция составляет почти 12% (данные НБУ), а заработные платы растут более чем на 20%. В таких условиях потребность в расходах на пенсии только увеличивается.

В то же время в 2026 году правительство планирует поднять прожиточный минимум на 9,9% - с учетом инфляции. Однако этот показатель не пересматривали в течение всего 2025 года, поэтому такой рост не компенсирует потери покупательной способности, объясняет Даниил Гетманцев, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

К примеру, если сейчас на 2 361 гривну можно купить 40 кг гречки (примерно 59 гривен за килограмм), то после повышения до 2 595 гривен и роста цен на 14% можно будет купить только 38 кг крупы.

Напомним, в октябре Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. Основными будут расходы на оборону, но после нынешней паузы вырастут и социальные стандарты.

После полномасштабного вторжения пенсии росли (в 2022 году - на 14%, в 2023 - на 20%), однако инфляция постоянно опережала эти темпы. Как результат, реальные доходы пенсионеров в Украине снижаются с середины 2024 года.

В конце октября Пенсионный фонд зафиксировал резкое увеличение показателя средней заработной платы в Украине, который учитывается для исчисления пенсии. В сентябре он вырос более чем на 1 300 гривен до 21 190 гривен.

