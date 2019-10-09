Кабмін планує завершити переговори про транзит газу з РФ до 2020

У Кабінеті міністрів України планують завершити переговори про транзит газу з Російської Федерації до 2020 року. Про це заявив голова уряду Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, переговори будуть тривати ще кілька місяців.

"З приводу того, в якій стадії переговори, вони будуть тривати. Я думаю, що вони будуть тривати ще як мінімум кілька місяців. Ми розраховуємо, що успішно їх вдасться завершити в цьому році. Але як воно вийде - подивимось. Тривають консультації", - заявив Гончарук.

Прем'єр підкреслив, що Україні важливо отримати новий довгостроковий договір.

"Україна і наша газотранспортна система починає працювати за європейськими правилами. Україна євроінтегрується, а це означає, що наші великі компанії мають працювати за правилами, які прийняті в Європі. Тому нам точно потрібен новий контракт, який буде заснований на цій європейській рамці. Ми також ставимо собі за мету отримання звичайно довгострокового контракту. Тому що продовження на один рік за старими правилами нам просто не підходить", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв підкреслив, що Україні не вигідно продовжувати існуючий транзитний газовий контракт з Росією. Як зазначив Коболєв, стороною підписання транзитного контракту з 1 січня 2020 року буде компанія "Магістральні газопроводи України", в яку за процедурою анбандлінгу буде передана газотранспортна система України.

Як писало РБК-Україна, міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія пропонує Україні продовжити контракт на транзит газу на один рік після 1 січня 2020 року.

Додамо також, на тристоронніх переговорах щодо газу в Брюсселі 19 вересня обговорювалися питання транзиту газу, а також поставок російського газу в Україну.