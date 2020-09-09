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Кабмін планує продовжити на півроку мораторій на перевірки бізнесу

Київ, Середа 09 вересня 2020 15:10
Кабмін планує продовжити на півроку мораторій на перевірки бізнесу
Фото: Кабінет міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України планує продовжити мораторій на державний контроль та перевірки бізнесу. Мораторій буде діяти протягом шести місяців після закінчення карантину

Про це йдеться в Плані пріоритетних дій уряду на 2020 рік, повідомив в своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Як зазначив Немчинов, План пріоритетних дій уряду на 2020 рік було затверджено на черговому засіданні Кабінету міністрів України 9 серпня.

"Подовження на 6 місяців після закінчення карантину мораторію на держконтроль та перевірки бізнесу", - йдеться в одному з пунктів.

Відзначимо, наприкінці травня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства надало роз'яснення щодо мораторію на перевірки бізнесу під час карантину. За даними міністерства, під дію мораторію підпадають не всі види господарської діяльності.

Нагадаємо, на засіданні Кабінету міністрів України 9 серпня було затверджено План пріоритетних дій уряду на 2020 рік.

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