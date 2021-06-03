Уряд планує погасити частину мільярдного боргу із допомоги безробітним

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту в умовах карантинних обмежень з квітня 2020 року ситуація на ринку праці суттєво погіршилася та призвела до фінансової напруги Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Забезпечення у 2020 році фінансової стабільності фонду стало можливим лише завдяки виділенню 5,1 млрд грн фінансової допомоги з Фонду боротьби з COVID-19 для своєчасної виплати допомоги по безробіттю (це склало 32% річних видатків на виплату допомоги по безробіттю).

"У 2021 році фінансовий стан фонду залишається нестабільним. Доходи до фонду не забезпечують потребу у видатках (середньоденні доходи складають 61 млн грн, а потреба у видатках - 85 млн грн)", - йдеться в документі.

Станом на 1 червня 2021 року фінансування допомоги по безробіттю здійснювалось за рахунок поточних надходжень до фонду та коштів державного бюджету в обсязі 700 млн гривень.

Обсяг видатків Фонду на виплату допомоги по безробіттю знаходиться під впливом ситуації щодо чисельності одержувачів допомоги по безробіттю. Середньомісячна чисельність одержувачів допомоги по безробіттю з початку року склала 386 тис. осіб, що на 13% перевищує відповідний показник минулого року. Станом на 31 травня 2021 чисельність одержувачів допомоги по безробіттю складає 327 тис. осіб.

"Зважаючи на надзвичайну важливість соціального захисту безробітних, забезпечення своєчасності виплати допомоги по безробіттю у 2021 році, недопущення посилення соціальної напруги в суспільстві, а вже на сьогодні є затримка з фінансування допомоги по безробіттю у сумі 1 206,9 млн грн, необхідно виділити фонду фінансову допомогу на безповоротній основі у сумі 400 000 тис. грн", - йдеться в документі.