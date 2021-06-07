Уряд планує погасити 1,4 млрд гривень боргу із виплат карантинних 8 тисяч гривень

Фізичні особи - підприємці та наймані працівники, яким не заплатили по 8 тисяч гривень за карантин , почнуть отримувати свої гроші з 7 червня. Це приблизно 165 тисяч осіб.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль селекторній нараді в Офісі президента України, повідомляє прес-служба президента.

Як зазначив прем'єр, вже здійснено виплату у розмірі 8 тис. гривень ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантинних обмежень у квітні цього року, на суму 1,4 млрд гривень.

"Кошти отримали 175 тисяч осіб. Всього було зареєстровано майже 340 тисяч заявок на отримання такої допомоги, решта заявників почнуть отримувати виплати з 7 червня", - йдеться в повідомленні.