У Кабміні назвали терміни безвізу з Британією і Канадою

Кабінет міністрів планує домовитися з Великобританією та Канадою про спрощення існуючого режиму поїздок у 2020 році. Про це вказано у Програмі дій уряду, опублікованій на сайті Верховної ради.

У програмі вказано, що збільшення переліку країн із безвізовим режимом для власника українського паспорту - це запорука відкриття світу для українців, підвищення поваги до нашого громадянина, забезпечення його прав.

"За наступні 5 років цей перелік буде розширено за рахунок Гватемали, Гренади, Коста-Ріки, Маврикію, Маршалових островів, Монголії, Науру, Палау, Перу, Сальвадору, Самоа, Сен-Вінсент і Гренадін, Соломонових островів та Ямайки. У 2020 році буде збільшено строки безвізового перебування в Аргентині, спрощений існуючий режим поїздок до Мексики, завершені відповідні переговори з Великою Британією, республікою Корея, Канадою, Японією, Австралією та іншими", - вказано у програмі.

Також в уряді анонсують, що протягом наступних 5 років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не становлять імміграційної загрози нашій державі.

Нагадаємо, відповідно до програми, Кабінет міністрів планує знизити споживання контенту Російської Федерації українцями вдвічі за п'ять років.

Як писало РБК-Україна, прем'єр Олексій Гончарук заявив, що протягом наступних 5 років економіка України здатна вирости на 40%. Він зазначив, що для здійснення приросту економіки на 40% необхідно залучити близько 50 млрд доларів інвестицій, що також передбачене у програмі дій Кабміну.

Кабмін у неділю, 29 вересня, схвалив Програму дій уряду. У понеділок текст програми був опублікований на сайті Верховної ради.

Додамо також, глава уряду Олексій Гончарук заявив, що у Верховній раді представлять Програму дій Кабінету міністрів України на цьому тижні.