Уряд планує у 2020 більше погашати борги, ніж залучати нові

Фінансування загального фонду державного бюджету у 2020 році планується за рахунок державних запозичень у сумі 342,5 млрд грн, в тому числі зовнішніх - 111,4 млрд грн, внутрішніх - 231,1 млрд грн. Про це свідчать дані проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Кабінет міністрів подав до Верховної ради до другого читання.

Як зазначається пояснювальній записці до проекту бюджету, державні запозичення здійснюватимуться відповідно до умов, що складатимуться на фінансових ринках. При цьому, середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів складає близько 14,6% річних, для зовнішніх боргових інструментів - близько 8% річних. "Разом з цим, умови державних запозичень можуть змінюватися, залежно від впливу політичних, економічних та геополітичних чинників", - йдеться в документі.

Крім того, до спеціального фонду державного бюджету у 2020 році передбачається залучити кошти від іноземних банків, держав та міжнародних фінансових організацій на фінансування проектів розвитку економіки та бюджетної сфери 22,7 млрд грн.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується у сумі 282,1 млрд грн, в тому числі погашення зовнішнього боргу - 120,3 млрд грн, внутрішнього боргу - 161,9 млрд грн. Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2020 рік прогнозується в обсязі 141,5 млрд грн. Загальна сума - 423,6 млрд грн

Таким чином різниця погашенням і запозиченням боргів у 2020 році має скласти 81,1 млрд грн, тобто 6,9% від видатків держбюджету, які заплановані на рівні 1180 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів представив проект закону про державний бюджет на 2020 рік до другого читання 5 листопада. Уряд очікує, що економіка України буде зростати на рівні минулих років - на 3,7%.

Порівняно з редакцією законопроекту, поданою до першого читання, доходи державного бюджету на 2020 рік запропоновано збільшити на 14,2 млрд грн - з 1079,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн. Видатки допрацьованого проекту бюджету збільшено на 10,1 млрд грн - з 1170 до 1 180,1 млрд грн. Дефіцит становитиме 2,09% ВВП.