Кабмин поддержал законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет

Кабинет Министров Украины поддержал снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Кабмин одобрил проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Законопроект предусматривает уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Внесение поправок инициировало Министерство обороны совместно с Вооруженными силами Украины. В ведомстве отметили, что такие изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует необходимость пребывания граждан на военном учете призывников до 27 лет.