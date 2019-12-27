Кабмін перевів "зелену" енергію на електронні аукціони

Кабінет міністрів перевів "зелену" електроенергію на електронний аукціон Prozorro.Продажі. Про це Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає РБК-Україна.

За його словами, це буде стимулювати виробництво альтернативної енергії та дозволить знизити вартість на "чисту" енергію.

"Плануємо перші "зелені" аукціони на березень", - повідомив Гончарук.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених" тарифів на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

Раніше бізнес закликав відмовитися від ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу, який призведе до збитків для України та погіршить її інвестиційний клімат.

За словами заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Костянтина Чижика, примусового ретроспективного зниження "зелених" тарифів не буде.

Президент України Володимир Зеленський, що нова влада не буде робити ніяких необдуманих кроків, які б стосувалися ретроспективних змін в українському законодавстві.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський підписав закон, який допускає можливість імпорту електроенергії з Росії. При цьому Кабмін матиме право скасувати цю заборону на визначений строк