Примусових ретроспективних змін "зелених" тарифів не буде, - Міненерго

Фото: Костянтин Чижик (liga.net)

Міненерго не розглядає ретроспективні зміни "зелених" тарифів

Примусового ретроспективного зниження зелених тарифів не буде. Про це заявив заступник міністра енергетики та захисту довкілля України Костянтин Чижик, повідомляє РБК-Україна.

"Жодних ретроспективних змін зелених тарифів примусових не буде. У міністерстві ми цього не розглядаємо. Водночас жодних збільшень зелених тарифів, звісно, також не буде. Наше завдання – це забезпечити інвестиційну привабливість сектора, але водночас зробити її сталою у середньо- та довгостроковій перспективі. Так, як є це зараз, по нинішнім зеленим тарифам, це не є старт. Тобто, в будь-якому випадку ми пропонуємо добровільне зменшення тарифу і продовження строку виплат. Добровільно", - сказав Чижик.

Заступник міністра зазначив, що міністерство пропонує інвесторам різні умови реструктуризації для проєктів ВДЕ, які вже працюють і будуть введені в експлуатацію найближчим часом.

"Ми пропонуємо різні умови реструктуризації для проєктів, які вже встановлені, вже генерують потужності, і для об'єктів, які будуть введені в експлуатацію найближчим часом, в тому числі на початку наступного року. Якщо мова йде про об'єкти, які вже генерують, ми пропонуємо зменшення зеленого тарифу на приблизно 15-25% для СЕС із продовженням строку виплат на 5-10 років. Для ВЕС встановлено зменшення тарифу приблизно на 10% із продовженням строку на 5-10 років. Подібні умови також для проєктів, які будуть введені в експлуатацію в наступному році", - повідомив Чижик.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених тарифів" на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлювальних джерел.