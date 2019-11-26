ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Примусових ретроспективних змін "зелених" тарифів не буде, - Міненерго

Новини » Енергетика     26.11.2019 - 11:52
Примусових ретроспективних змін "зелених" тарифів не буде, - Міненерго
Фото: Костянтин Чижик (liga.net)

Міненерго не розглядає ретроспективні зміни "зелених" тарифів

Примусового ретроспективного зниження зелених тарифів не буде. Про це заявив заступник міністра енергетики та захисту довкілля України Костянтин Чижик, повідомляє РБК-Україна.

"Жодних ретроспективних змін зелених тарифів примусових не буде. У міністерстві ми цього не розглядаємо. Водночас жодних збільшень зелених тарифів, звісно, також не буде. Наше завдання – це забезпечити інвестиційну привабливість сектора, але водночас зробити її сталою у середньо- та довгостроковій перспективі. Так, як є це зараз, по нинішнім зеленим тарифам, це не є старт. Тобто, в будь-якому випадку ми пропонуємо добровільне зменшення тарифу і продовження строку виплат. Добровільно", - сказав Чижик.

Заступник міністра зазначив, що міністерство пропонує інвесторам різні умови реструктуризації для проєктів ВДЕ, які вже працюють і будуть введені в експлуатацію найближчим часом.

"Ми пропонуємо різні умови реструктуризації для проєктів, які вже встановлені, вже генерують потужності, і для об'єктів, які будуть введені в експлуатацію найближчим часом, в тому числі на початку наступного року. Якщо мова йде про об'єкти, які вже генерують, ми пропонуємо зменшення зеленого тарифу на приблизно 15-25% для СЕС із продовженням строку виплат на 5-10 років. Для ВЕС встановлено зменшення тарифу приблизно на 10% із продовженням строку на 5-10 років. Подібні умови також для проєктів, які будуть введені в експлуатацію в наступному році", - повідомив Чижик.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених тарифів" на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлювальних джерел.

Експерт попередив про ризики ретроспективної зміни "зеленого" тарифу Зелені тарифи: при перегляді умов країни ЄС компенсували мільярди інвесторам
Новини України зеленый тариф
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся