Кабмін переніс терміни заборони на імпорт російських вагонів

Кабінет міністрів України переніс на 20 листопада 2019 року повне припинення імпорту російських вагонів. Про це у Facebook повідомив нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Кабмін переніс дату набуття чинності постанови, якою забороняється ввезення на територію України залізничних вагонів, виготовлених в Росії

Раніше заборона набувала чинності 1 березня 2020 року, тепер терміни перенесені на 20 листопада 2019 року.

Нагадаємо, в липні Україна продовжила ембарго на товари з Російської Федерації на 2020 рік. До переліку входять фанерна продукція, шпалери, продукція легкої промисловості, дроти, труби і трубки, сітки металеві, кріпильні вироби, сталевий посуд і транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, трактори і т. д.).

Раніше також повідомлялося, що Україна встановила мито на імпорт електроенергії з Росії. Зокрема, на імпорт електроенергії з Росії діє мито в розмірі 2%. Глава комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус також зазначив, що українська влада втрутиться в ситуацію, якщо імпорт з одного джерела перевищить 5%.