Кабмін передав Раді звіт про діяльність уряду за 2020
Кабінет міністрів України затвердив звіт про діяльність уряду за 2020 рік. Документ передали до Верховної ради.
Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Це системний аналіз того, що було зроблено в минулому році. Документ необхідний і для того, щоб об'єктивно оцінити дуже непростий рік", - зазначив він.
Прем'єр нагадав, що восени і влітку 2020 Міжнародний валютний фонд прогнозував падіння ВВП України на більш ніж 8%.
"У той же час, ми впоралися набагато краще і падіння ВВП було майже вдвічі менше. Україна продемонструвала один із найкращих результатів серед європейських країн щодо утримання ситуації в економіці", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів затвердив стратегію переходу українського оборонно-промислового комплексу на стандарти НАТО.
Крім того, уряд погодив звільнення Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської ОДА. Рішення прийнято за угодою сторін, він займає посаду з серпня 2020 року після звільнення Андрія Балоня, який попався на хабарі.