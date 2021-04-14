Кабмін передав Раді звіт про діяльність уряду за 2020

Кабінет міністрів України затвердив звіт про діяльність уряду за 2020 рік. Документ передали до Верховної ради.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це системний аналіз того, що було зроблено в минулому році. Документ необхідний і для того, щоб об'єктивно оцінити дуже непростий рік", - зазначив він.

Прем'єр нагадав, що восени і влітку 2020 Міжнародний валютний фонд прогнозував падіння ВВП України на більш ніж 8%.

"У той же час, ми впоралися набагато краще і падіння ВВП було майже вдвічі менше. Україна продемонструвала один із найкращих результатів серед європейських країн щодо утримання ситуації в економіці", - додав Шмигаль.