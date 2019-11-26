Кабмін передав на приватизацію понад 400 підприємств

Кабінет міністрів України станом на кінець листопада передав на приватизацію 415 державних підприємств. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Зокрема, як заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, на цьому тижні на приватизацію передали ще 76 державних підприємств.

"Всього передали вже 415 з 500 державних підприємств, які повинні передати Фонду держмайна до кінця року. У разі приватизації бюджет може отримати до 6 млрд гривень від їх продажу", - зазначив він.

Також повідомляється, що 339 об'єктів передали з Мінекономрозвитку, інші 76 надійшли з Мінекоенерго і Мінінфраструктури, Державного управління справами та ще трьох відомств.

Крім того, повідомляється, що Мінекономрозвитку вже проаналізувало понад 1400 державних підприємств, які можна передати на приватизацію. Майно цих об'єктів буде виставлено на аукціони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін вніс зміни до переліку стратегічних підприємств. Зокрема, в даний перелік внесли "Укрзалізницю" і НСТУ.

Раніше Гончарук також заявляв, що "Центренерго" однією з перших віддадуть на приватизацію.