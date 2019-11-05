Кабмін очікує зростання економіки України в наступному році на рівні 2018-2019

Кабінет міністрів прогнозує, що реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2020 році зросте на 3,7%. Про це свідчать дані проекту державного бюджету на 2020 рік до другого читання, представлені сьогодні урядом.

При цьому прогноз зростання ВВП поліпшений у порівнянні з попереднім (3,3%), який був закладений у держбюджеті-2020 до першого читання.

Після ухвалення парламентом держбюджету в першому читанні Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України змінило макропрогноз на 2020 рік, поліпшивши прогноз зростання ВВП України до 3,7% у 2020 році.

Цей прогноз був затверджений Кабінетом міністрів 23 жовтня. Згідно з очікуваннями, в 2021 році економіка України прискориться до 3,8%, а в 2022 році - до 4,1%.

Відзначимо, в кінці жовтня 2019 року Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту ВВП) в Україні в 2019 році з 3,0% до 3,5%.

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук неодноразово заявляв про плани прискорити економіку України і домогтися зростання 40% за п'ять років. За його словами, уряд розраховує на зростання ВВП не менше 5% у 2020 році і не менше 7% в наступні роки, що в сукупності дасть 40% за п'ять років.