Кабмін очікує на результати перевірок облгазів через донарахування у платіжках

Кабмін доручив перевірити облгази ще у кінці грудня 2018 року

Кабинет министров Украины ожидает результаты проверок облгазов, которые осуществляют доначисления в платежках, в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем Кистион не уточнил, когда именно следует ожидать результаты таких проверок.

"На основании депутатских обращений была образована рабочая группа... Я думаю, скоро мы получим результаты проверок компаний, которые недостаточно объективно проводят начисление потребителям", - прокомментировал вице-премьер.

Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что нардепы должны разобраться с принятием закона №2260 об изменении порядка установления счетчиков и решить проблему с доначислениями населению за потребление газа. Он подчеркнул, что проблема с платежками за газ возникла именно из-за принятия этого закона, который дал простор для манипуляций.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале января анонсировалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проведет внеплановые проверки 20 операторов газораспределительных сетей из-за завышенных тарифов в платежках за газ.

Добавим, в конце декабря 2018 года Кабинет министров Украины поручил НКРЭКУ проверить облгазы на соблюдение законодательства.