Кабмін відсторонив голову Держкадастру Київської області

Кабінет Міністрів України відсторонив від виконання обов'язків керівника Головного управління Державного кадастру в Київській області Людмилу Приходько. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у Telegram.

За словами прем'єра, в цій області приходить найбільше скарг від громадян про неправомірні дії з боку керівництва.

"Про свавілля в цьому закладі знаю давно і не зі слів. Ще з часів роботи в Офісі президента я займався проблемою непрозорих схем розподілу земель. Один з найгучніших прикладів - держпідприємство "Пуща-Водиця", - написав Гончарук.

Гончарук додав, що "очищення системи від токсичних і нечесних людей" проходить по всій Україні.

"Вже усунули 12 керівників обласних Головних управлінь Держгеокадастру. Ще в 2х областях - Одеській і Закарпатській звільнили керівників Головних управлінь. Це ті області, по яким вже працюють правоохоронні органи. Винні понесуть відповідальність перед законом", - наголосив міністр.

Зазначимо, що Людмила Приходько працювала начальником головного управління Держгеокадастру в Київській області з 2017 року.

Нагадаємо, уряд на своєму засіданні 20 жовтня прийняв низку кадрових рішень.

Також РБК-Україна повідомляло, що Генеральна прокуратура України в рамках реформи прокуратури звільнить 218 прокурорів, які відмовилися від проходження процедури переатестації.