Кабмін відстоює в суді право призначати і звільняти главу "Нафтогазу"

Верховний суд України прийняв до розгляду касаційну скаргу Кабінету міністрів на рішення судів попередніх інстанцій, які скасували зміни до статуту НАК "Нафтогаз України". Про це йдеться в рішенні від 29 липня, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з судовими матеріалами, в травні 2019 року всеукраїнське галузеве об'єднання "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" оскаржило постанову Кабінету міністрів від 6 березня 2019 року №226 "Деякі питання акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в частині змін до статуту НАК.

Після цього, 14 травня Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов та скасував рішення Кабміну. Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 3 липня рішення Окружного адміністративного суду міста Києва залишено без змін.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів постановою від 6 березня 2019 року змінив статут НАК "Нафтогаз України". Цим рішенням уряд закріпив за собою право призначати і звільняти менеджмент компанії, а також Кабмін "у виняткових випадках" зможе зобов'язати наглядову раду НАКу виконувати свої рішення.