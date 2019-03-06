Кабмін скасовує ряд застарілих норм у рамках дерегуляції

Уряд також пропонує удосконалити видачу ліцензій

Кабинет министров Украины на заседании 6 марта отменил ряд устаревших норм в рамках дерегуляции бизнеса. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, на сегодняшнем заседании, посвященном дерегуляции и улучшению бизнес-климата, отменили ограничение на максимальную ценовую надбавку в 10% на медицинское оборудование, а также упростили процедуру получения долгосрочных виз для иностранцев. Теперь для оформления виз иностранцы смогут подавать свои документы в Департамент консульской службы МИД, не выезжая за пределы Украины. Ожидается, что это решение увеличит привлекательность Украины для высококвалифицированных работников (в том числе и для независимых членов наблюдательных советов государственных компаний).

Кроме того, Кабмин одобрил законопроект по совершенствованию лицензирования хозяйственной деятельности, направленный на устранение бюрократических преград и уменьшения контактов бизнеса с государственными органами. Принятие этого законопроекта Верховной радой даст возможность снизить расходы украинского бизнеса ориентировочно на 960 млн гривен в год.

Также сообщается, что правительство отменило 149 устаревших нормативно-правовых актов, принятых в период 1993-1997 годов.

Фото: проект закона

Напомним, ранее сообщалось, что правительство отменило обязательное ведение книги жалоб и предложений на предприятиях розничной торговли.

Ранее также стало известно, что Кабинет министров начнет переговоры о вступлении Украины в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).