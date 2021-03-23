Кабмін скасував самоізоляцію після в'їзду в Україну для бажаючих вакцинуватися

Кабінет міністрів скасував обов'язкову самоізоляцію для українців, які в'їжджають в країну з метою вакцинуватися від коронавірусу. Для цього необхідно мати при собі запрошення на вакцинацію.

"(Від самоізоляції звільняються - ред.) громадяни України готові здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, за умови пред'явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, вчора Кабмін посилив правила перетину українського кордону. Тепер всі громадяни, в тому числі і українці, при в'їзді в Україну повинні мати при собі негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до в'їзду. Якщо тесту не буде, чоловік зобов'язаний пройти самоізоляцію або обсервацію.

Раніше самоізоляція, яку можна було скасувати, здавши негативний ПЛР-тест, застосовувалася лише до тих, хто в'їжджав в Україну з країн "червоної" зони.