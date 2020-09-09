ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кабмін скасував самоізоляцію для студентів з ОРДЛО, які прямують на навчання

Київ, Середа 09 вересня 2020 14:52
Кабмін скасував самоізоляцію для студентів з ОРДЛО, які прямують на навчання
Фото: студенти (РБК-Украина)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 9 вересня, уряд прийняв рішення щодо молоді, яка їде навчатись з тимчасово окупованих територій. Їм дозволили не проходити самоізоляцію.

Відповідне рішення прийняли на засідання Кабміну.

Також дозволили не проходити самоізоляцію особам, які їх супроводжують. Рішення було прийнято з доопрацюванням в одноденний термін.

Нагадаємо, прийом документів до вишів для іноземних студентів і абітурієнтів з тимчасово окупованих територій продовжили.

Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про можливість вступу в українські виші жителів тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму без здачі Зовнішнього незалежного оцінювання.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство студенты
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся