Кабмін відмовився від повторного жорсткого карантину

Кабінету міністрів України не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу. Натомість покладатиметься на адаптивний карантин та локалізацію сплесків захворювання.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з учасниками Європейської бізнес асоціації, повідомляє прес-служба ЄБА.

Водночас, як повідомив пан Шмигаль, уряд працює над системним відновленням економічної активності. Зокрема, над напрацюванням довгострокової стратегії розвитку України до 2030 року, а також над втіленням Програми стимулювання економіки та Плану дій уряду, які містять стимулюючі заходи для різних галузей економіки України.

Як повідомляло РБК-Україна, адаптивний карантин в Україні було продовжено до 31 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, міністр економіки Ігор Петрашко сказав в інтерв’ю РБК-Україна, що уряд України надає перевагу точковому реагуванню на спалахи епідемії у разі другої хвилі COVID-19 і повного закриття бізнесу не планується.

Відзначимо, за даними опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова, наприкінці липня 2020 року 38,5% українців вважали, що проблема коронавірусу занадто перебільшена і що є багато інших, більш небезпечних захворювань.