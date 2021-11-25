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Уряд може віддати Коломойському 62% нафти та 26% газу від видобутку при поділі "Укрнафти", - розслідування

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 14:48
Уряд може віддати Коломойському 62% нафти та 26% газу від видобутку при поділі "Укрнафти", - розслідування Фото: олігарх Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Уряд та державний "Нафтогаз" можуть віддати олігарху Ігорю Коломойському контроль над 62% видобутку нафти, 26% видобутку газу в рамках поділу державної компанії "Укрнафта".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розслідування "Дзеркала тижня".

Журналісти зазначають, що Коломойський отримає від держави найбільш ліквідні та розвинуті родовища.

"Є неофіційна інформація, що йдеться про визнання "Нафтогазом" зобов'язань по 3,5 млрд кубометрів спірного газу. За нинішніми ринковими котируваннями, ціна питання відлітала в небеса. Ситуація з частиною, що залишилася (понад 5 млрд кубометрів) - взагалі в тумані. До того ж НАК раптово виявила, що АТ "Укртрансгаз" зберігає близько 0,7 млрд кубометрів цього обсягу в ПСГ. За багато років судів про наявність такого газу в сховищах жодного разу не згадувалося", - пишуть автори статті.

Крім частини держкомпанії та 0,7 та 3,5 млрд м3 газу, Коломойський може отримати від влади 10 млрд грн компенсації за те, що цей газ йому не віддали у 2007-2011 роках, додають автори статті.

Як повідомлялось, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50% + 1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват" Ігоря Коломойського.

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