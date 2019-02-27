Кабмін визначився з уповноваженим банком ринку електроенергії

Уповноваженим банком визначили "Ощадбанк"

Кабинет министров Украина определил государственный "Ощадбанк" уполномоченным банком рынка электрической энергии. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, принятым постановлением "Ощадбанк" определен уполномоченным банком, который будет иметь право обслуживать текущие счета со специальным режимом использование участников рынка электрической энергии. Данное решение необходимо для запуска нового рынка электроэнергии.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в сентябре 2018 года Кабмин утвердил требования к уполномоченному банку рынка электроэнергии. Основным критериями были финансовая стабильность и наличие аудита по международным стандартам бухгалтерского учета.

В конце января началось лицензирование производителей электроэнергии для нового рынка. По словам главы регулятора, этот процесс должен быть завершен до 01 июля 2019 года. Оксана Кривенко также отметила, что под перелицензирование попадают около 340 субъектов, а новые лицензионные условия ужесточают требования к деятельности предприятий.