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В Україні почали ліцензування виробників електроенергії для нового ринку

Новини » Енергетика    30.01.2019 - 09:37
В Україні почали ліцензування виробників електроенергії для нового ринку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Під ліцензування потрапляють близько 340 суб'єктів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) почала ліцензування виробників електроенергії для роботи на новому ринку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави НКРЕКП Оксани Кривенко.

За її словами, регулятор почав ліцензування виробників електроенергії для роботи у новому ринку. Цей процес має бути завершений до 01 липня 2019 року.

"Всього підпадають під переліцензування близько 340 суб'єктів. Нові ліцензійні умови посилюють вимоги до діяльності підприємств. Виробники, діяльність яких буде ліцензована, зможуть працювати не тільки на ринку на добу наперед, а і на ринку двосторонніх договорів", - зазначила Кривенко.

В Україні почали ліцензування виробників електроенергії для нового ринку

Нагадаємо, раніше регулятор дав інструкцію по скаргами на якість електроенергії. Така скарга розглядається протягом 15 днів, а у разі проведення вимірювань - протягом 30 днів. У випадку недотримання вказаних строків компанія зобов'язана надати компенсацію.

Зазначимо, з 1 січня 2019 року почала діяти нова модель роздрібного ринку електричної енергії.

 

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