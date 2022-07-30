Уряд визначив ринкову вартість "Нафтогазу"

Кабінет міністрів затвердив ринкову вартість НАК "Нафтогаз України" на рівні 300 млрд гривень. Це на 110 млрд гривень більше номінальної вартості акцій компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову від 29 липня 2022 р. № 840 .

"Затвердити ринкову вартість 190 150 481 простої іменної акції АТ НАК "Нафтогаз України" у сумі 300 437 760 000 гривень станом на 30 червня 2022 р., визначеній суб’єктом оціночної діяльності - приватним підприємством "Габ’яно" згідно із звітом про незалежну оцінку майна № 14/122/22 від 19 липня 2022 року", - йдеться у звіті.

Уряд також ухвалив рішення збільшити статутний капітал компанії на суму 646 248 000 гривень у власності держави 100% акцій.

Статутний капітал збільшується за рахунок передачі компанії таких підприємств: