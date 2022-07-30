ua ru
Сб, 30 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Уряд визначив ринкову вартість "Нафтогазу"

Новость на русском →
Україна, Субота 30 липня 2022 10:44
Уряд визначив ринкову вартість "Нафтогазу" Фото: "Нафтогаз" коштує 300 млрд гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив ринкову вартість НАК "Нафтогаз України" на рівні 300 млрд гривень. Це на 110 млрд гривень більше номінальної вартості акцій компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову від 29 липня 2022 р. № 840.

"Затвердити ринкову вартість 190 150 481 простої іменної акції АТ НАК "Нафтогаз України" у сумі 300 437 760 000 гривень станом на 30 червня 2022 р., визначеній суб’єктом оціночної діяльності - приватним підприємством "Габ’яно" згідно із звітом про незалежну оцінку майна № 14/122/22 від 19 липня 2022 року", - йдеться у звіті.

Уряд також ухвалив рішення збільшити статутний капітал компанії на суму 646 248 000 гривень у власності держави 100% акцій.

Статутний капітал збільшується за рахунок передачі компанії таких підприємств:

Розмір пакета акцій, штук

Розмір пакета акцій, відсотків

АТ "Дніпровська ТЕЦ"

101 565 404

99,9277

ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ"

249 833 540

99,9123

АТ "Криворізька теплоцентраль"

315 608 160

99,9864

АТ "Херсонська ТЕЦ"

118 767 348

99,8328

АТ "Одеська ТЕЦ"

174 083 240

99,9895

АТ "Сєвєродонецька ТЕЦ"

14 963 000

100

Нагадаємо, зараз статутний капітал "Нафтогазу" становить 190 150 481 000 гривень, номінал акції 1000 гривень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що одним з варіантів виділення "Нафтогазу" коштів на закупівлю газу може буди збільшення статутного капіталу компанії на 150 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Нафтогаз України
NEWS
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника