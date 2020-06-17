Кабмін визначив суми виплат медикам, постраждалим від COVID-19

Фото: медики (РБК-Україна)

Максимальна сума виплат при інвалідності - 840 тисяч гривень

Кабінет міністрів визначив суми виплат медичним працівникам, які отримали інвалідність або померли внаслідок професійного захворювання коронавірусом. Кошти будуть виплачені через Фонд соціального страхування.

Про це повідомили у прес-службі Кабміну.

Згідно з рішенням уряду, медикам, отримав з-за COVID-19 інвалідність, передбачені такі виплати:

I група інвалідності - 840 800 грн;

II група інвалідності - 735 700 грн;

III групи інвалідності - 630 600 грн.

У разі смерті медпрацівника члени його сім'ї отримають виплату в розмірі 1 мільйона 575,5 тисяч гривень.

Зазначимо, станом на 17 червня коронавірусом в Україні захворіли 5650 медпрацівників. Всього в країні понад 33 тисяч хворих COVID-19.

При цьому за минулу добу в Україні зафіксували два антирекорду за коронавирусу - за кількістю нових і летальних випадків.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський розпорядився підвищити медикам зарплати з 1 вересня.

Також повідомлялося, що в кінці травня більше 10 тисяч медпрацівників отримали потрійні доплати за боротьбу з коронавірусом за березень.

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Автор: Игорь Литвиненко