Кабмін визначив суми виплат медикам, постраждалим від COVID-19

Максимальна сума виплат при інвалідності - 840 тисяч гривень
Кабінет міністрів визначив суми виплат медичним працівникам, які отримали інвалідність або померли внаслідок професійного захворювання коронавірусом. Кошти будуть виплачені через Фонд соціального страхування.
Про це повідомили у прес-службі Кабміну.
Згідно з рішенням уряду, медикам, отримав з-за COVID-19 інвалідність, передбачені такі виплати:
У разі смерті медпрацівника члени його сім'ї отримають виплату в розмірі 1 мільйона 575,5 тисяч гривень.
Зазначимо, станом на 17 червня коронавірусом в Україні захворіли 5650 медпрацівників. Всього в країні понад 33 тисяч хворих COVID-19.
При цьому за минулу добу в Україні зафіксували два антирекорду за коронавирусу - за кількістю нових і летальних випадків.
Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський розпорядився підвищити медикам зарплати з 1 вересня.
Також повідомлялося, що в кінці травня більше 10 тисяч медпрацівників отримали потрійні доплати за боротьбу з коронавірусом за березень.
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Автор: Игорь Литвиненко