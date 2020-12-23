Кабмін визначив розмір страхового запасу газу на випадок кризи

Фото: ГТС (прес-служба Нафтогазу)

Страховий запас потрібно буде створювати лише у разі кризи

Кабінет міністрів увалив постанову "Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2021 рік". Постачальники зобов'язані створювати запас газу лише у випадку настання кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 23 грудня, яке транслювалося на Youtube.

Розмір запасу у разі кризи встановлено на рівні 10% від запланованих місячних обсягів поставки постачальником природного газу на наступний місяць.

"Проект постанови сприятиме безпеці постачання природного газу шляхом встановлення обов’язку постачальникам створювати страховий запас газу у газосховищах, який призначений для покриття дефіциту ресурсів природного газу, що може виникнути під час його постачання споживачам у випадку настання кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Як зазначається в документі, постанова значно зменшує фінансове навантаження на постачальників природного газу. Кошти у розмірі 2,037 млрд грн у літній період та 3,396 млрд грн у зимовий період можуть бути направлені незалежними постачальниками природного газу на придбання додаткового ресурсу природного газу.

Нагадаємо, відповідно до чинного законодавства України, постачальники зобов'язані створювати страховий запас природного газу. Розмір страхового запасу встановлюється щорічно Кабінетом міністрів України на однаковому рівні для всіх постачальників.

У серпні 2020 року Кабінет міністрів увалив постанову "Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2020 рік". Розмір встановлено на рівні 0 відсотків від запланованих місячних обсягів поставки постачальником природного газу на наступний місяць.

Нагадаємо, на 2019 рік Кабінет міністрів встановив, що постачальники природного газу зобов’язані створити страховий запас природного газу у розмірі 10 відсотків запланованих місячних обсягів поставки постачальником природного газу споживачам на наступний місяць.