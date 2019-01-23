Кабмін затвердив розмір страхового запасу газу на 2019

Ілюстративне фото (УНІАН)

Страховий запас затверджено в розмірі 10% від поставок на наступний місяць

Кабінет міністр України затвердив обсяг страхового запасу газу на 2019 рік. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, проект постанови передбачає, що у випадку кризової ситуації на ринку газу постачальники зобов'язані сформувати страховий запас у розмірі 10% запланованих місячних обсягів постачання на наступний місяць. У пояснювальній записці також зазначено, що всі суб'єкти газового ринку зобов'язані сприяти органам влади брати участь у подоланні кризової ситуації.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, минулого року обсяг страхового запасу природного газу теж складав 10% від запланованих поставок на наступний місяць. Формування страхового запасу газу в підземних сховищах необхідно для подолання можливих надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, раніше Європейський союз заявив, що зацікавлений у довгостроковому контракті з "Газпромом" по українській газотранспортній системі.

"Укласти довгостроковий транзитний контракт важливо, як і для ЄС, так і для Росії. Ми пам'ятаємо ситуацію 2009 року, тому всі сторони прекрасно розуміють, що ми не можемо ризикувати безпекою поставок газу подібним чином", - зазначив віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович.