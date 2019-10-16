Кабмін схвалив законопроект про зміну структури Митниці и Податкової

Кабінет міністрів України схвалив проект закону "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення структури управління в сфері державної митної та податкової політики". Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначається в повідомленні, проект закону передбачає, що територіальні органи Державної митної служби (Держмитслужби) та Державної податкової служби (ДПС) будуть здійснювати діяльність не як юридичні особи, а як відокремлені підрозділи.

Проектом закону надається можливість керівникам Держмитслужби та ДПС делегувати свої повноваження керівникам своїх відокремлених підрозділів (територіальних органів), відповідно до положень про територіальні органи.

Крім того, визначаються особливості оплати праці державних службовців Держмитслужби, ДПС та їхніх територіальних органів, з урахуванням положень Митного кодексу України та Податкового кодексу України.

Згідно з проектом закону, "голови місцевих державних адміністрацій не впливатимуть на призначення та звільнення керівників митниць".

Нагадаємо, на початку жовтня Кабінет міністрів затвердив регіональну структуру Державної митної служби України, скоротивши кількість митниць до 16 з 26.

Кабінет міністрів також схвалив створення територіальних органів Державної митної служби. Постановою передбачено створити митниці Держмитслужби та реорганізувати митниці Державної фіскальної служби шляхом їх приєднання до нових митниць Держмитслужби.