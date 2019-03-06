Кабмін схвалив створення Нацради з питань раннього втручання

В Україні впроваджують послугу раннього втручання

Кабинет министров Украины одобрил решение о создании Национального совета по вопросам раннего вмешательства. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, данный совет будет временным консультативным органом Кабинета министров. Его создают для подготовки предложений по реализации государственной политики по вопросам внедрения и развития в Украине услуги раннего вмешательства. Данная услуга направлена на защиту детей раннего возраста с нарушениями развития или риском возникновения таких нарушений, а также на поддержку родителей и обеспечение интересов ребенка.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что в государственном бюджете заложено достаточно ресурсов для создания и оборудования почти 700 инклюзивно-ресурсных центров, что должно полностью удовлетворить потребность Украины в таких заведениях.

Отметим, в декабре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с начала учебного года в Украине количество детей в инклюзивных школах выросло на 60%.