Уряд схвалив угоду про передачу податкової інформації про громадян США

Кабінет міністрів 6 вересня підтримав законопроект про ратифікацію угоди між урядами України та США для застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) та пов’язані законопроекти. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як нагадали у Мінфіні, міжурядову угоду про застосування положень FATCA підписали 7 лютого 2017 року у Києві Україна і США. Тепер відповідний законопроект має ратифікувати Верховна рада.

Для імплементації угоди FATCA були розроблені зміни в українське законодавство, зокрема, до Податкового Кодексу та законів "Про банки і банківську діяльність" в частині порядку розкриття банківської таємниці та "Про депозитарну систему України" в частині доступу до інформації, що міститься у системі депозитарного обліку

"Зазначені зміни до законодавства України дозволять здійснювати обмін інформацією не лише в рамках угоди щодо застосування положень FATCA, а й інших міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів, в т.ч. здійснення автоматичного обміну інформацією відповідно до стандарту звітності CRS", - йдеться в повідомленні.

Обмін інформацією поки що буде здійснюватися в односторонньому порядку - від України до США, але українська сторона в подальшому зможе провести консультації із Сполученими Штатами про внесення змін до угоди в частині запровадження двостороннього обміну, додали в Мінфіні.

Нагадаємо, закон США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) набув чинності 1 липня 2014 року. Його головна мета - перешкодити ухиленню від сплати податків американських громадян, які працюють на території інших держав. Цей закон зобов'язує іноземні банки та інші фінансові установи надавати інформацію про клієнтів, фізичних та юридичних осіб, до податкової служби США - IRS. Йдеться про номери рахунків, обороти за рахунками і залишки на них.