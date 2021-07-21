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Україна та Італія продовжили визнання водійських прав

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Середа 21 липня 2021 19:33
Україна та Італія продовжили визнання водійських прав Фото: Україна та Італія продовжили визнання водійських прав (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Римі 20 липня було підписано міжурядову угоду, згідно з якою українські посвідчення водія знову визнаються в Італії. Домовленість діятиме протягом п'яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Угоду підписали Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр постійної інфраструктури та мобільності Італії Енріко Джованіні.

Дія Угоди поширюється на громадян України, які:

  • легально проживають в Італії;
  • є резидентами країни менше чотирьох років;
  • мають дійсні українські водійські права.

"Угода укладена строком на 5 років, набуде чинності через 60 днів з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення сторін про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 червня в Італії перестали визнавати українські водійські права, оскільки між країнами втратила чинність відповідна угода. Угода була підписана в 2015 році.

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