Кабмін схвалив угоду з Францією щодо забезпечення Маріуполя водою

Франція виділить понад 60 млн євро на проекти з забезпечення Маріуполя водою

Кабинет министров Украины поддержал соглашение с Францией по обеспечению Мариуполя водой и направил в парламент законопроект о ратификации рамочного договора. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, рамочный договор с правительством Франции о поддержке проекта по обеспечению Мариуполя питьевой водой подписали 29 января 2019 года. В этом соглашении прописано, что Франция выделит 64 млн евро на этот инвестиционный проект, которые будет реализовываться вместе с городским советом Мариуполя.

Фото: рамочный договор с Францией

Напомним, ранее сообщалось, что по данному проекту 64 млн евро предоставляются на 30 лет с 10-летним льготным периодом и по ставке 0,08% годовых. Это около 65% стоимости проекта. Остальное финансирование будет привлечено из других источников. Предполагается, что жители Мариуполя получат воду более высокого качества через 2-3 года.

Отметим, в прошлом году французская компания Airbus Helicopters начала поставку вертолетов в Украину. Общая сумма сделки превышает 550 миллионов евро.