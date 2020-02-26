Кабмін змінив менеджмент "Центренерго"

Кабінет міністрів України прийняв рішення про зміну менеджменту компанії "Центренерго" і на трьох державних обленерго. Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, рішення прийнято для прискорення процесу приватизації цих компаній.

"Сьогодні ми прийняли рішення про заміну менеджменту компанії "Центренерго" і на трьох обленерго, які є державними компаніями", - сказав він.

За його словами, на "Центренерго" триває аудит, в найближчі дні висновки будуть оприлюднені.

Нагадаємо,Господарський суд м. Києва своєю ухвалою від 6 лютого 2020 року задовольнив клопотання Фонду державного майна України, скасувавши заходи забезпечення позову, якими було заблоковано приватизацію ПАТ "Центренерго".

Наприкінці січня Фонд державного майна України розпочав процедуру відбору інвестиційних радників з приватизації для ПАТ "Центренерго". З метою детального аналізу стану справ в компанії за результатами 2019 року ФДМ також залучає аудиторську компанію.

Відзначимо, різні українські уряди неодноразово заявляли про плани приватизації "Центренерго", але всі спроби закінчувалися безрезультатно.