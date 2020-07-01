Кабмін схвалив проекти угод для отримання більш 100 млн євро допомоги від ЄС

Кабінет міністрів схвалив проекти трьох угод, які дадуть можливість Україні отримати допомогу від Європейського союзу в розмірі 105 мільйонів євро. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 1 липня.

Про це повідомили у прес-службі Кабміну.

Йдеться про наступні операції:

EU4BUSINESS - програма дозволить надати гранти на регіональні проекти з розвитку малого та середнього підприємництва на місцях, Україна отримає 20 млн євро;

Програма технічного співробітництва 2020 - буде надано 60 млн євро на реалізацію реформ в напрямку євроінтеграції (у тому числі, це стосується імплементації положень Угоди про асоціацію та про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС);

Програма підтримки ЄС для розвитку сільського господарства і малих фермерських господарств, сума допомоги по якій становитиме 25 млн євро

"Це додатковий ресурс, в комплексі з антикризовими заходами дозволить швидше пройти наслідки коронакризиса і дати малому і середньому бізнесу розвиватися швидше", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 10 червня Україна отримала від ЄС другий транш програми кредитної допомоги на суму в 500 млн євро.

Також РБК-Україна писало, що Євросоюз активував Механізм цивільного захисту для надання допомоги Україні у зв'язку з повенями на заході країни.