Кабмін схвалив проекти угод для отримання більш 100 млн євро допомоги від ЄС

Допомога буде спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу
Кабінет міністрів схвалив проекти трьох угод, які дадуть можливість Україні отримати допомогу від Європейського союзу в розмірі 105 мільйонів євро. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 1 липня.
Про це повідомили у прес-службі Кабміну.
Йдеться про наступні операції:
"Це додатковий ресурс, в комплексі з антикризовими заходами дозволить швидше пройти наслідки коронакризиса і дати малому і середньому бізнесу розвиватися швидше", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, 10 червня Україна отримала від ЄС другий транш програми кредитної допомоги на суму в 500 млн євро.
Також РБК-Україна писало, що Євросоюз активував Механізм цивільного захисту для надання допомоги Україні у зв'язку з повенями на заході країни.
Автор: Игорь Литвиненко