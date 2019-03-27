Кабмін схвалив і направив до Ради звіт про бюджет 2018

Кабінет міністрів України на засіданні 27 березня схвалив звіт про виконання державного бюджету за 2018 рік. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

На засіданні уряду прийнято рішення схвалити і подати Верховній раді, президенту та Рахунковій палаті звіт про виконання державного бюджету України за 2018 рік з доходами 928 млрд гривень, витратами 980,8 млрд гривень, обсягом повернення кредитів - майже 6,8 млрд гривень, обсягом надання кредитів - 8,3 млрд гривень і дефіцитом у 59,3 млрд гривень.

Основними фактами виконання бюджету 2018 стали:

збереження дефіциту в межах встановленого законом граничного показника (факт - 1,7% ВВП при плані - 2,4% ВВП);

виділення коштів на оборону і безпеку в обсязі 5,4% ВВП;

забезпечення подальшого зростання мінімальної заробітної плати, розмірів прожиткового мінімуму та інших соцвиплат;

фінансування пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг;

продовження пенсійної реформи і підвищення пенсій;

зростання капітальних видатків Державного бюджету порівняно з минулими роками (69,8 млрд гривень в 2018 році, що в 1,7 рази більше, ніж в 2017 році, і в 2,6 рази, ніж в 2016 році)

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше Нацбанк назвав ключові ризики виконання держбюджету-2019.

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