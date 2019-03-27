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Кабмін схвалив і направив до Ради звіт про бюджет 2018


Звіт про бюджет 2018 також направили президенту

Кабінет міністрів України на засіданні 27 березня схвалив звіт про виконання державного бюджету за 2018 рік. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

На засіданні уряду прийнято рішення схвалити і подати Верховній раді, президенту та Рахунковій палаті звіт про виконання державного бюджету України за 2018 рік з доходами 928 млрд гривень, витратами 980,8 млрд гривень, обсягом повернення кредитів - майже 6,8 млрд гривень, обсягом надання кредитів - 8,3 млрд гривень і дефіцитом у 59,3 млрд гривень.

Основними фактами виконання бюджету 2018 стали:

  • збереження дефіциту в межах встановленого законом граничного показника (факт - 1,7% ВВП при плані - 2,4% ВВП);
  • виділення коштів на оборону і безпеку в обсязі 5,4% ВВП;
  • забезпечення подальшого зростання мінімальної заробітної плати, розмірів прожиткового мінімуму та інших соцвиплат;
  • фінансування пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг;
  • продовження пенсійної реформи і підвищення пенсій;
  • зростання капітальних видатків Державного бюджету порівняно з минулими роками (69,8 млрд гривень в 2018 році, що в 1,7 рази більше, ніж в 2017 році, і в 2,6 рази, ніж в 2016 році)

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше Нацбанк назвав ключові ризики виконання держбюджету-2019.

Зазначимо, раніше Мінфін оприлюднив календар підготовки Бюджетної декларації на три роки.

 

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