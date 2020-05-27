Кабмін схвалив меморандум про можливі поставки газу з США

Кабінет міністрів схвалив меморандум про можливі постачання газу в Україну із США. Також у Міністерстві енергетики вважають, що цей документ дозволить удосконалити газову інфраструктуру України.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 27 травня, передає кореспондент РБК-Україна.

"Минэкоэнерго підготувало проект меморандуму про співпрацю між Louisiana Natural Gas Exports і Кабінетом міністрів України про сприяння постачання газу в Україну і вдосконалення газової інфраструктури, який передбачає вивчення можливості диверсифікації шляхів поставок природного газу шляхом забезпечення довгострокових поставок зрідженого природного газу та розвитку транскордонної газової інфраструктури України і ЄС", - сказала іо. міністра енергетики Ольга Буславец.

Проект меморандуму має бути доопрацьований і узгоджений з Мінфіном, Мінекономіки, НКРЕКП, МЗС та Мін'юстом.

Раніше РБК-Україна писало, що "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення в травні на 21% до 2300 грн/тис. куб. м.

Як зазначив глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, ціни на газ в Україні обвалилися після падіння вартості газу в Європі.