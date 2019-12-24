Уряд схвалив капремонт газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород"

Кабінет міністрів України схвалив постанову для проведення капітального ремонту магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Гончарук, який присутній на закритому для громадськості засіданні уряду, постанова розроблена на виконання низки рішень щодо впровадження моделі анбандлінгу.

"Мова йде про передачу кредитів ЄБРР та Європейського інвестиційного банку від АТ "Укртрансгаз" до ТОВ "Оператор ГТС України", - додав він.

Нагадаємо, у грудні 2014 року українська урядова делегація підписала в Брюсселі угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 200 млн доларів додаткових інвестицій для модернізації української газотранспортної системи.

Нагадаємо, компанія ТОВ "Оператор ГТС України" почне роботу 1 січня 2020 року. З 7 ранку вона я візьме на себе обов'язки оператора газотранспортних систем України як незалежна, технічно і фінансово спроможня компанія. 1 січня повинні бути підписані фізично акти, які переведуть всі активи компанії від групи "Нафтогаз" у Міністерство фінансів для МГУ.