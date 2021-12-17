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Кабмін зобов'язується забезпечити постачання газу на Луганську ТЕС на період транспортної блокади РФ

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Луганськ, П'ятниця 17 грудня 2021 14:40
Кабмін зобов'язується забезпечити постачання газу на Луганську ТЕС на період транспортної блокади РФ Фото: Луганська ТЕС (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Уряд зобов'язується забезпечити газом Луганську ТЕС через відсутність прямого залізничного сполучення з регіоном та запроваджену Росією транспортну блокаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В цю середу прийнято відповідне протокольне рішення, передано до НКРЕКП, і вона приймає рішення про впровадження так званої допоміжної послуги. І у разі продовження з боку Російської Федерації заборони на провезення вугілля на Луганську ТЕС подаватиметься газ за відповідною ціною як допоміжна послуга", - сказав прем'єр під час години запитань уряду в парламенті в п'ятницю. - ТЕС (Луганська – прим.) працюватиме, і тепло у місті Щастя та інших населених пунктах, що перебувають у зоні її обслуговування”.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики напередодні розробило проект розпорядження про затвердження для об'єктів генерації, основним проектним видом палива яких є вугілля, економічних умов роботи на резервному паливі - газі у разі дефіциту електроенергії у певні моменти.

"Цей механізм забезпечить беззбитковість виробництва електроенергії на теплоелектростанціях та теплоелектроцентралях з основним видом палива вугіллям при використанні ними природного газу і застосовуватиметься лише у разі та на період можливої ​​відсутності вугілля у достатніх обсягах", - говориться у повідомленні міністерства у вівторок.

Нагадаємо, Луганська ТЕС з 2014 року не має залізничного сполучення з рештою території України. Дві під’їдні колії проходять з окупованої території і зі сторони Росії. За 7 років "Укрзалізниця" попри обіцянки так і не збудувала залізничну колію до міста Щастя.

Відтак місто і ТЕС повністю фізично залежні від залізничних поставок з території РФ. З 1 листопада 2021 року Росія заборонила поставки вугілля на Луганську ТЕС в рамках вугільної блокади України.

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