Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Держлікслужби

Очільнику відомства пропонують посадовий оклад у розмірі 18 тисяч гривень

Кабинет министров объявил конкурсный отбор на должность председателя Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Кабмина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Указано, что претендент должен быть с высшим образованием, свободно владеть государственным и иностранным языками, иметь общий стаж работы не менее семи лет, знать законы.

Кроме того, претендент на должность должен иметь лидерские качества, не бояться принимать решения ради развития, уметь мотивировать сотрудников, фокусировать усилия для достижения результата деятельности. Стрессоустойчивость и умение управлять своими эмоциями - также среди требований.

Так, должностной оклад предлагается в размере 18 тысяч гривен, а также определенные законодательством дополнительные стимулирующие выплаты, надбавки и премии.

Указано, что руководителя службы назначают на пять лет с правом повторного назначения на еще один срок.

Все желающие могут подавать свои документы до 14 февраля, а 19 февраля уже состоится конкурс.

Напомним, 21 ноября 2018 года правительство уволило руководителя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Наталью Гудзь. И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун тогда отметила, что Гудзь уволили в связи с тем, что она принимала решения о запрете вакцин против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря 2018 года Кабмин объявил выговор первому заместителю главы Гослекслужбы Владиславу Целыне. Выговор был объявлен за превышение служебных полномочий. В частности, Целына принимал необоснованные решения о запрете вакцин.

Добавим, в конце сентября 2018 года Романа Исаенко назначили временно исполняющим обязанности председателя Гослекслужбы.